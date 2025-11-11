お見送り芸人しんいちが、脱出ゲーム中に捕まった罰として“恥ずかしい写真”を公開され、絶叫する場面があった。【映像】お見送り芸人しんいちの“黒歴史”写真11月10日、『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜 #2』（ABEMA）が放送された。廃墟ホテルを舞台に繰り広げられる、この過酷なサバイバルゲーム。制限時間60分の間にゾンビの脅威を退け脱出に成功すれば、獲得したアイテムに応じて賞金（総額100万円）を手に入れら