記者会見する石原宏高環境相＝11日午前、環境省石原宏高環境相は11日の閣議後記者会見で、例年5月1日に熊本県水俣市で営まれる水俣病犠牲者慰霊式について、来年は水俣病の公式確認から70年の節目だとして「間違いなく行く」と述べた。被害者団体や地域住民との懇談については調整中だという。慰霊式は例年、1956年5月1日の公式確認に合わせて開催。浅尾慶一郎前環境相は4月30日から水俣市を訪れ、被害者団体との懇談や関連施