財務省＝東京・霞が関財務省は11日、財務相の諮問機関である財政制度等審議会の分科会を開き、教育の質を持続的に確保するために大学の統合や縮小、撤退を促進することが必要だと提言した。平成以降に18歳人口がほぼ半減した一方、大学数は大幅に増加。半数以上の私立大学が定員割れを起こしており、助成にめりはりを付けて各大学の規模の適正化を進めるべきだと訴えた。財務省によると、18歳人口は1989（平成元）年に198万人