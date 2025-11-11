³ÕµÄ¤ËÎ×¤à¹â»Ô¼óÁê¡Ê±¦¡Ë¤é¡á11Æü¸áÁ°¡¢¼óÁê´±Å¡À¯ÉÜ¤Ï11Æü¡¢·ºÌ³½ê½Ð½ê¼Ô¤é¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊÝ¸î»Ê¤ÎÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝºö¤ä¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊÝ¸î»ÊË¡¤Ê¤É¤Î²þÀµ°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£1´ü2Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ò3Ç¯¤Ë±äÄ¹¤·¡¢¸õÊä¼ÔÃµ¤·¤ËÊÝ¸î´Ñ»¡½ê¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£2024Ç¯¤ËÂçÄÅ»Ô¤ÎÃËÀ­ÊÝ¸î»Ê¤¬¼«Âð¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢°ÂÁ´´Ä¶­¤ÎÀ°È÷¤ò¹ñ¤ÎÀÕÌ³¤È¤·¤ÆÌÀµ­¤·¤¿¡£Ë¡Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤ÏÊÝ¸î»Ê¤Î¹âÎð²½¤¬²ÃÂ®¤·¡¢º£Ç¯1·î1