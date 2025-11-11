『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』より、主題歌のクリスマスソング「だいだいだいすきクリスマス」のフルバージョン映像が解禁された。【動画】トーマスのクリスマス映画主題歌「だいだいだいすきクリスマス」（フルVer.）イギリスできかんしゃトーマスの最初の絵本が誕生してからちょうど80周年を迎えた2025年公開される本作は、きかんしゃトーマス映画史上“初”のクリスマスムービー。