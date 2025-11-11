松本若菜が、11月19日発売の「anan」2472号スペシャルエディションの表紙に登場。単独でカバーを飾るのは今回が初となる。【写真】美しさに磨きがかかる松本若菜、撮り下ろしフォト飾らないキャラクターと確かな演技力で幅広い世代の女性たちの共感を集める俳優・松本若菜。今号では、いつも周囲を明るく照らす彼女が見つけた、女性特有の不調や体調の変化との心地よい向き合い方、“若菜流”のポジティブなマイルールを聞いた