総合格闘家の朝倉未来が１０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。自身が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の元人気選手で、料理人のこめおと会社を設立したことを発表した。こめおは現在、麻布十番で割烹を構え、実業家としても成功。朝倉は「人生大逆転というか、そこに恩を感じてるということで。僕と飲食で事業をしたいという話をもらいまして。それ