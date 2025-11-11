全国で話題の移動式サウナバス「サバス」が9日、熊本に初上陸しました。熊本市の「くまもと水とサウナフェス」の一環で設置されていて引退した路線バスを改造した車内で薪ストーブによる本格的なサウナ体験が楽しめます。車内の降車ボタンを押すとサウナストーンに水がかかり蒸気が発生する「ロウリュ」もあり、県の内外から訪れたサウナファンが楽しんでいました。