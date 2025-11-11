女優の内田理央が10日までにインスタグラムを更新。『ハリー・ポッター』シリーズのキャラクター、ベラトリックスをモチーフにしたメイクとコーデのソロショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】ダークなメイクがかっこいい！内田理央、“ベラ様風”コーデ（6枚）内田が「大好きなベラ様風のお洋服でいってきたよ」と投稿したのは、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポ