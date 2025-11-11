アイルランドＴ・Ｇ２を制したラヴァンダ（牝４歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は登録のあるエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都）を回避し、マイルＣＳ（１１月２３日、京都）へ向かうことがわかった。「変わりなく順調です。２２００メートルよりもいいと思いますが、今回は牡馬が相手ですからね」と中村調教師。これまで重賞は全て牝馬限定戦だったが、牡馬との初対戦に挑む。これによりエリザベス女