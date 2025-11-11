防寒グッズが続々と登場しているダイソーで、優秀な商品を発見しました！どんなコーデにも合わせやすい、キルティング生地を使用したおしゃれなマフラー。寒い日でも十分に寒さをしのげる、裏ボア仕様になっています！さらに、手先も温められるポケットが付いているのも嬉しいポイント♡これで300円はお手頃です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ロング裏ボアマフラー（格子柄、ポケット付）価格：￥330（税込）サ