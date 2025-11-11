ヘアスタイルを旬な雰囲気に見せたい大人女性におすすめなのが、「プチウルフボブ」。ボブの扱いやすさはそのままに、ウルフ風のレイヤーが軽やかな動きや今っぽいシャレ感を演出してくれそうです。今回ご紹介するのは、ヘアスタイリスト@kitadani_koujiroさんが提案する上品な印象のプチウルフボブ。ぜひこちらを参考に、オシャレをアップデートさせてみませんか。 柔らかな印象が大人女性にぴったり 肩の位