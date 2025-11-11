ダイソーで見つけて思わず2度見してしまった『引き出し木製収納』。木製のシンプルな引き出し収納です。アレンジのし甲斐もあるデザインで、DIY好きな方にささりそう♡収納力も高く、コスメや文具などがたっぷり入りますよ。立派な家具に見えますが、価格は550円（税込）！このクオリティなら、かなりお得ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：引き出し木製収納価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー