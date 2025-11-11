ファミリーマート（東京都港区）が、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を11月11日からスタート。発売前にSNSで「超かわいい」「尊い」などと話題になった同コラボ第1弾では、ゲームの世界観をモチーフにしたロールパン「カービィのふんわりたまごのワープスターロール」や「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」を含む7個の限定商品が登場。同ロールパンと蒸しパ