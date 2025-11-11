１０日、第８回輸入博が開かれた国家エキシビション・コンベンションセンター（上海）を行き交う人々。（上海＝新華社記者／王婧嬙）【新華社上海11月11日】中国上海市で10日に閉幕した第8回中国国際輸入博覧会の成約意向額は、年換算で前回比4.4％増の834億9千万ドル（1ドル＝約154円）となり、過去最高を更新した。