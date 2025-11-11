我が子の笑顔を見たいという気持ちは、きっと多くの父親が共感するところだろう。けれど、思い通りに子どもが笑ってくれないときほど切ないものはない。家族の日常を漫画にしているふうパパさんの作品『ママの変顔が大好きな娘とパパ』では、娘を笑わせたい父親の奮闘が話題となっている。 【漫画】ママに変顔を制止されて 大好きな娘を変顔で笑わせたい筆者のふうパパさん。一生懸命変顔にチャレンジするも、娘には一向にはまっ