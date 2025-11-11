サンリオが「リトルツインスターズ(キキ＆ララ)」の新イベント「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」を、東京タワーにて期間限定開催！「リトルツインスターズ」50周年を記念したイベントで、アニバーサリーイヤーの最後に「キキ」と「ララ」がファンに感謝を伝えるため、東京タワーの正面玄関前広場をイルミネーションで彩ります☆ サンリオ「リトルツインスターズ」50周年記念