俳優の橋爪功（84）が10日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）に出演。両親について語った。大阪市東住吉区出身の橋爪は、父親が48歳の時に末っ子として誕生。幼い頃は、父親や年の離れた兄に連れられ歌舞伎公演に親しんだが、父が亡くなり高校1年生で上京すると、都立青山高校に編入、演劇部に入部した。その後、数々の名優を輩出した文学座研究生を経て下積み時代を送り、1