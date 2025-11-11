地域のかかえる課題を知事と自治体トップが意見交換する中部地域サミットが10日、島田市で開かれました。中部地域サミットには静岡県中部5市2町のトップが参加し、持続可能な公共交通や静岡空港の活性化、竜巻への対応などの課題が提起されました。この中で、鈴木知事は公共交通については、自動運転モデル地区を設定し、中山間地の住民の交通確保を進めたい、静岡空港についてはプライベートジェットの拠点として活性化を図