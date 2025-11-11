介護の末、102歳の母親を殺害した罪に問われている71歳の女の裁判で、検察側は懲役8年を求刑しました。小峰陽子被告（71）は去年7月、東京・国立市の自宅で102歳の母親・フクさんの首を絞めるなどして殺害した罪に問われていて、初公判で起訴内容を認めています。小峰被告は被告人質問で母親を介護していたと明かし、「助けてくれる人が思い浮かばず、思い詰めてしまった」と話しました。きょうの論告で検察側は「助けを求められる