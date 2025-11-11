e☆イヤホンは、11月18日の「イーイヤの日」を記念して、水月雨(MOONDROP)ブランドとのコラボイヤフォン「Kadenz e☆earphone×MOONDROP」の予約受付を開始する。発売日は12月中旬で、価格は26,910円。そのほかにも新製品を発売するほか、キャンペーンやイベントも行なう。 イーイヤの日は、イヤフォン・ヘッドフォンの魅力を世界に向けて発信することを目的として、2017年に一般社団法人 日本記念日協会に