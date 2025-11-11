11月6日に火事のあった長野市の中学校で10日夕方、剣道場の壁などを焼く火事がありました。警察が14歳未満の少年から事情を聴いていて「少年は火をつけたことを認めている」ということです。火事があったのは、長野市大町にある東北中学校の体育館１階の剣道場です。消防によりますと、10日午後5時20分ごろ「剣道場から出火している」と教頭から通報がありました。火は5分ほどで教職員などが消し止めましたが、剣道場の中の壁と段