任期満了に伴う真室川町長選挙が11日に告示されました。これまでに現職と新人の合わせて2人が立候補を届け出て、8年ぶりの選挙戦となっています。真室川町長選に立候補したのは届け出順に、現職で3回目の当選を目指す新田隆治さん（69）と新人で前の町議会副議長、小松健弥さん（61）の2人です。現職 新田隆治候補「人口減少の歯止めとして子育てに力を入れてきた。みなさんと一緒になって力をいただきながら自分の住んでいるとこ