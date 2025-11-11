任期満了に伴う河津町の町長選挙が11日告示され、これまでに元町議の1人が立候補を届け出ています。立候補したのは無所属の新人で元町議の大川良樹さん53歳です。大川さんは民間の交通会社を退職後、家業の飲食店を手伝いながら2018年から2期7年町議を務めました。大川さんは、「町民一丸となって活気ある笑顔あふれるまちづくり」を掲げ、「河津桜の町」としてのブラッシュアップや、経営不振が続く河津バガテル公園の方向性を明