アメリカ南部フロリダ州で小型機が住宅街の池に墜落し、乗っていた2人が死亡しました。現地警察などによりますと10日午前、フロリダ州フォートローダデールの空港を出発した小型機が離陸から数分後におよそ12キロ離れた住宅街の池に墜落しました。小型機に乗っていた2人の死亡が確認されています。また、現場近くの住宅の庭には小型機のタイヤが落下しているのが見つかったほか、墜落の際に接触したとみられるヤシの木が折れ、フェ