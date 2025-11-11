Ｐｅｒｆｕｍｅのあ〜ちゃんが１１日、インスタグラムで結婚を発表した。あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました」と報告。「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているＢｅｓｔＦｒｉｅｎｄであり、私のこと、Ｐｅｒｆｕｍｅのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」とお相手を紹介した。「ファンの人と結婚することは私の夢でした。１０代の私、おめでとう！やったね！」と喜びをにじませ