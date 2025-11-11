犬の『呼吸が苦しい』ときにする行動５選 犬が「呼吸が苦しい」と感じているときは、下記のような行動をとることがあります。紹介する行動がみられた場合は、速やかに適切な対処法を実践してください。 1.呼吸が速くなる 「ハァハァ」と呼吸がいつもより速くなっているときは、酸素がうまく取り込めずに呼吸が苦しいと感じている状態です。 激しい運動をしたときや厳しい暑さの中で散歩したときなどは、酸素が足りずにより多