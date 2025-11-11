拉致被害者の蓮池薫さんが11月10日、新潟市内で講演を行い、日朝首脳会談の実現には北朝鮮への見返りが必要だと述べました。蓮池さんは、10日に開かれた「新政権に求める拉致問題の進展」と題した講演会に参加しました。講演会では、北朝鮮を研究している慶応大学の礒粼敦仁教授が、北朝鮮は経済が回復してきていて経済制裁などの圧力では問題は解決しないと語りました。蓮池さんも日朝首脳会談を開くには、北朝鮮に対し人道