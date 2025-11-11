ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじぬい共通衣装シリーズ」グッズを11月11日18時から販売を開始する。VTuberグループ「にじさんじ」から、共通衣装を身にまとった「にじぬい共通衣装シリーズ」グッズが登場。にじさんじオフィシャルストアにて販売される。価格は3,500円、全29種。