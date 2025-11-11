「金の香る甘酒」森永製菓は、甘酒市場シェアNo.1（インテージSRI 甘酒市場 2024年4月〜2025年3月 累計メーカー別販売金額）の「森永甘酒」から、ブランド缶容器で初めてキャップ付きボトル缶を採用した「金の香る甘酒」を、12月2日から期間限定で発売する。酒粕と米麹の独自ブレンドで、「森永甘酒」は、多くの消費者に愛されてきた。「金の香る甘酒」は、純米大吟醸の酒粕と山形県産米麹と2つの発酵素材、さとうきびの風味をいか