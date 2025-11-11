日本航空（JAL）とジャルカードは、「JAL CLUB EST」のe JALポイントへの特典交換単位を12月16日付で改定する。現在は100マイル単位でe JALポイントに交換できるところ、同日からは1,000マイル単位とする。「JAL CLUB EST」は、20代限定で入会できるクレジットカード。普通カード、CLUB-Aカード、CLUB-Aゴールドカード、プラチナカードを展開している。JALグループ便の利用でボーナスマイル、毎年2,500マイルを付与しているほか、