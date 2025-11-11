ファミリーマートは11月11日、グレープストーンが展開する「東京ばな奈」とコラボレーションした「バナナかすたあどクレープ」(268円)を全国のファミリーマートで発売する。「バナナかすたあどクレープ」(268円)東京ばな奈は、たっぷりのバナナカスタードをスポンジケーキで包みこんだ、やさしい甘さとふんわり食感が特長の生菓子で、1991年の発売以来30年以上にわたって東京みやげの定番として愛されている。ファミリーマートでは