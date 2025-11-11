全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、11月13日から18日まで搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は11月12日から18日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・3,500マイル東京/羽田〜秋田・庄内・八丈島線、大阪/伊丹〜福岡・大分線、札幌/千歳〜稚内・釧路線、福岡〜宮崎線、石垣〜宮古線・5,500マイル東京/羽田〜旭