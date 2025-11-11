１１月１１日未明、滋賀県大津市で、体長約１ｍのクマの目撃情報がありました。周辺には小学校や中学校があり警察が警戒を呼びかけています。警察によりますと、１１日午前３時１０分ごろ、大津市伊香立北在地町の道路で車で通行していた男性がクマを目撃しました。クマは体長約１ｍで、車のライトで照らされると北西の山手のほうへ走り去ったということです。（近隣住民）「今まで８０数年生きてますけどクマは見たことがな