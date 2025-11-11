大阪府吹田市の集合住宅で、８０歳の母親を殺害したとして、５３歳の長男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、吹田市の無職、時任新一容疑者（５３）です。時任容疑者は１１月６日ごろ、集合住宅の自宅で母親の克美さん（８０）に暴行を加えて殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、時任容疑者はこの部屋で、介護が必要な母親と２人で暮らしていて、１１月６日、母親が冷たくなっていると自ら通報して