新潟最大の「立派な道路」が延伸国土交通省 新潟国道事務所は2025年11月5日、国道116号「新潟西道路」の工事を着手すると発表しました。一体どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。国道116号の現況（画像：国土交通省）。【画像】超便利!? これが「新潟西道路」のルートと現況です！（30枚）国道116号は、新潟県の日本海側中部の柏崎市と新潟市中央区を結ぶ道路です。かつての「北陸道」国道8号から分