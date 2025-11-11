１１月１１日朝、大阪市中央区でタンクローリーが柱にぶつかり、ガソリンが漏れ出る事故がありました。現場の周辺では今も交通が規制されています。１１日午前７時半ごろ大阪市中央区北久宝寺町で、タンクローリーの運転手から「壁にぶつかった。燃料が漏れている」と消防に通報がありました。警察によりますと、タンクローリーがガソリンスタンドに入ろうとしたところ、入口付近の柱にぶつかり、運搬していたガソリンが漏れ