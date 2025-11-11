きょう午前、山形県米沢市で７５歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や肩を引っかかれ病院に搬送されています。 【画像】男性がクマに襲われた現場近く 警察によりますときょう午前５時過ぎ、山形県米沢市李山で、７５歳の男性が自宅前の道路を歩いていたところ、クマに襲われました。 男性は顔と肩を引っかかれたものの逃げ、自力で自宅に戻り１１０番通報したということです。 男性は、顔などから出血していて警察から連