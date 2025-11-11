【ラ・リーガ】エルチェ1−1ソシエダ（日本時間11月8日／マルティネス・バレーロ）【映像】守備をかく乱する絶品フリックソシエダの久保建英が、絶妙なフリックと力強いドリブル突破で右サイドを攻略した。技術の高さとフィジカルの強さに、ファンも感嘆している。日本時間11月8日のラ・リーガ第12節で、ソシエダがアウェイでエルチェと対戦。日本代表MFは1カ月半ぶりに先発