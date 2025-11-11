東京・葛飾区で11日未明、マンションの一室が焼ける火事があり、焼け跡から住人とみられる遺体が見つかりました。午前2時過ぎ、葛飾区亀有のマンションで「煙が出ている」と住民から110番通報がありました。警視庁などによりますと、15階建てマンションの5階の一室から火が出て、約30平方メートルが焼けたということです。ポンプ車など21台が出動し、火は約3時間後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つか