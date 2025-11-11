「老老介護」の末、102歳の母親を殺害した罪に問われている71歳の女に検察側は懲役8年を求刑しました。小峰陽子被告（71）は2024年7月、東京・国立市の自宅で102歳の母親の首をひもで絞めるなどして殺害した罪に問われています。11日の裁判で検察側は「窒息死に至るまで首を絞め、苦しんでいたのに包丁を突き刺した」とした上で、「見放されたという、その時の感情に任せて犯行に及んだ」として懲役8年を求刑しました。一方、弁護