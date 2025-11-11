【モデルプレス＝2025/11/11】日向坂46の金村美玖が11月9日、自身のInstagramを更新。美しい脚がチラリとのぞく冬のコーディネートを公開した。【写真】日向坂46メンバー「不思議なスカート」美脚際立つフリンジコーデ◆金村美玖、冬のピンクコーデで美脚チラリ金村は「今日はめずらしくピンクな冬コーデ」とコメントし、ピンクの雪の結晶柄カーディガンに黒いフリンジのスカート姿を公開。フリンジのすき間から美しい脚をのぞかせ