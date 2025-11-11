政府は11日の閣議で、首相と閣僚に上乗せされる給与について、当分の間、支給しないことを決めました。首相と閣僚は月額およそ129万円の議員歳費に加え、上乗せ分の給与を受け取っています。内閣人事局などによると、現在、首相の上乗せ分は月におよそ115万円、閣僚はおよそ49万円ですが、11日、政府はこの上乗せ分の給与を当分の間、支給しないことを閣議決定しました。木原官房長官（11日午前）「身を切る改革という観点から、議