黒沢明監督の「影武者」などに主演した俳優の仲代達矢さんが死去したことが１１日、分かった。９２歳。「無名塾」を主宰し、後進育成にも心血を注いだ。仲代さんは１９５２年に俳優座養成所に入所。小林正樹監督の大作「人間の條件」シリーズでスター俳優となった。「用心棒」「椿三十郎」などの?黒沢作品?に常連として名を連ね、カンヌ国際映画祭で最高賞を受賞した「影武者」や大作「乱」に主演した。テレビではＮＨＫ大河