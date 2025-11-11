¥¢¥é¥ó¡¦¥àー¥¢¸¶ºî¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥í¥¤¥Éºî²è¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Î¥Ù¥ë¡ØV¥Õ¥©ー¡¦¥ô¥§¥ó¥Ç¥Ã¥¿¡Ù¤¬¡¢ÊÆHBO¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸¶ºî¤Ï1982Ç¯¤Ë±Ñ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー»ï¡ÖWarrior¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢1988Ç¯¤è¤êDC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥ìー¥Ù¥ë¡ÖVERTIGO¡×¤Ç½ÐÈÇ¡£¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢²½¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¬¥¤¡¦¥Õ¥©ー¥¯¥¹²¾ÌÌ¤Î³×Ì¿²È¡ÈV¡É¤Î