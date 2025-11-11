23歳のみちるは、夫・健司と結婚し、さらに妊娠が判明して幸せの絶頂にいた。これからも穏やかな暮らしが続くと信じていたみちるだったが、夫婦関係には徐々にひずみが発生し、崩壊の兆しが見え隠れしていて…。『風俗通いの夫を成敗した話』第1話をごらんください。 23歳のみちるは、夫の健司と結婚3年目。現在妊娠7週目で、ささやかな幸せの中にいた。不器用ながら優しい健司との関係は良好に見えたものの、お互いにネガティブ