ボーイズグループ2PMのメンバー兼俳優ジュノは、映画『ベテラン3』に出演するだろうか。【写真】「色気が半端ない」ジュノ、大人の魅力披露11月11日、ジュノ側の関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に「ジュノが『ベテラン3』の制作スタッフからラブコールを受け、出演を前向きに検討中だ」と明らかにした。映画『ベテラン』シリーズは、悪い奴は最後まで捕まえるベテラン刑事ソ・ドチョル（演者ファン・ジョンミン）が犯罪者