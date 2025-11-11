付き合いたてのドキドキ感もステキですが、交際が安定してから感じる安らぎもかけがえのないものです。では、彼氏はどんなときに自分たちの交際を「順調だ」と感じるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「彼氏が『自分たちの交際は順調』と実感する瞬間」をご紹介します。【１】共通の知り合いの結婚式に出席したとき「一緒に結婚式に呼ばれると、『次は…？』って考えるかも」（２０代男性）