この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、もっ☺︎4y🌸&3m🌳(@wan_nyan_chun_)さんの投稿です。仕事や子育てなどで忙しいときには、料理をしたくないな…なんて日もありますよね。もっさんはある日、八百屋さんで白菜をお得に買えたそう。そこで、SNSでよく見かけるライフハックを試し投稿したところ、アイラップを使った“いつでもお鍋セット”に注目が集まりました