（上段左から）仁村紗和、金子大地、川島鈴遥（中段左から）主演・中島裕翔、緒形直人徹。事件の指紋鑑定に関わった主任鑑定官・廣川光昭役に渡辺（下段左から）渡辺いっけい、五頭岳夫、益岡徹（C）WOWOW 主演・中島裕翔×監督・松本優作で送る、1月10日午後10時スタート「連続ドラマＷ シリウスの反証」のメインキャスト、仁村紗和・金子大地・緒形直人らの出演が決定した。さらに、本作の映像を初公開する。【動